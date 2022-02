Gf Vip, notte di passione tra Alex e Delia: Soleil esplode: «Adesso basta, mi sono rotta»

È tornato nella sera di San Valentino Alex Belli al Gf Vip per schiarirsi le idee. Una gincana social tra l'amica speciale Soleil Sorge e la moglie tradita Delia Duran messa su dall'attore che ora cerca la retta via e per farlo è rientrato nel loft di Cinecittà. «Alex potrà stare nella casa per tutto il tempo necessario per capire chi scegliere tra Soliel e Delia», con queste parole Alfonso Signorini aveva (entusiasta) riaperto la porta rossa per Belli. Ora a distanza di qualche ora sembra che le idee cominciano a essere limpide.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI GF Vip, Soleil prende in giro Alex e Delia SPETTACOLI GF VIP, Barù ha paura di Alex? SPETTACOLI Alex e Delia in sauna incuranti dell'igiene TV Gf Vip, Lulù cambia idea su Alex Belli: l'attacco a... TV Gf Vip, Barù asfalta Delia e fa una dichiarazione a... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli (ri)entra e (ri)scoppia la "chimica... TELEVISIONE Gf Vip, Alex è scontro con Delia: «Stai facendo una... TELEVISIONE Gf Vip, rientra Alex Belli: le “dolci” soprese di... SPETTACOLI GF Vip, Soleil lo avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei:... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio... TELEVISIONE GfVip, Soleil già sapeva tutto: lo ha svelato...

GF Vip, Soleil prende in giro Alex e Delia: ecco cosa fa con Alessandro mentre loro litigano in sauna

Gf Vip, si riaccende la passione tra Alex e Delia

Dopo un dialogo avvenuto lunedì notte tra moglie e marito che aveva portato a ben poco se non all'ennesima sfuriata di gelosia di Delia i due tornano a parlarsi e dall' «Amore Libero» si torna all'«Amore tradizionale».

«Il problema nostro è che siamo tradizionali, questa è la verità», comincia così la modella venezuelana il suo "chiarimento, che a noi confonde. «Siamo molto complessi come carattere. Non mi forzare devono venirmi naturali le cose è stato bello che mi hai guardato negli occhi mi hai chiarito tante cose, però questo stacco fisico lo sento ancora oggi. Cerchiamo di fare piano». Frena l'entusiasmo di Alex la vippona. «Tu sei venuto qua per ricostruire tutto, ma io so che si è rotto qualcosa e ci vuole tempo». Sembra irremovibile Delia, sembra appunto. «Nessuno vuole correre. Questo momento qui è la nostra opportunità di poterci abbracciare e di celebrare qui la mia riconquista e la nostra vittoria».

GF VIP, Alex e Delia in sauna incuranti dell'igiene: pioggia di critiche da parte dei fan

Con queste parole Belli tranquillizza la moglie. Delia ha bisogno di conferme e chiede al marito se rifarebbe le stesse cose, e lui ovviamnete dice di sì. «Sai che non mi pento mai di nulla, forse porterei qualche aggiustatina. Io e Sole eravamo qua dentro con i paraocchi e tu ora puoi capirlo». Ma Alex ha voluto sottolineare anche che il comportamento della modella finora non è stato sensato. Già nella puntata di lunedì l'ex di centovetrine aveva giudicato incoerente la moglie che saltava da «un letto all'altro». Delia si giustifica: «Sai perchè l'ho fatto? Perchè ero molto debole e avevo preso una posizione, cosa che tu non hai mai fatto. Io non sono mai andata sotto le coperte. E tu ora vuoi coprire i tuoi sbagli». È durata due giorni Delia che poi è andata in stiva con il marito e la passione è scoppiata di nuovo. I primi baci sono arrivati, anche se inizialmente, sul letto, la modella aveva detto: «Il bacio non te lo meriti ancora». Vabbè, ora ci starà da capire quanto durerà tutto ciò.

GF VIP, Barù ha paura di Alex? Cosa racconta Delia e come reagisce l'attore alle sue frasi

La reazione di Soleil

A non prenderla benissimo però è l'amica speciale Soleil Sorge che ha avuto un faccia a faccia proprio con l'attore. «In alcune cose sei la stessa persona che eri qua dentro, in altre ti stai frenando tantissimo. Io e te ci siamo incrociati due volte e abbiamo parlato tre. È fake il tipo di rapporto che stiamo avendo qui dentro rispetto a quello che abbiamo avuto: è il 2% della complicità che abbiamo avuto quindi ti stai frenando». Alex ha provato a tranquillizzare l'influencer dicendo che ora vuole rivedere la moglie serena. «Per far questo io devo uscire dalla tua vita, il nostro rapporto non può essere lo stesso che abbiamo avuto. Io la lascio guarire ma nel frattempo prendo le mie decisioni».

Gf Vip, Alex Belli (ri)entra e (ri)scoppia la "chimica artistica” con Soleil: «Non sono tornato per riprendermi Delia»

Ha provato a fare il saggio Alex chiedendo il perchè si devono sempre prendere decisioni. Certo vivere senza scelte sarebbe più facile, come negarlo. Ma Soleil sta aprendo gli occhi è comincia a non poterne più del game: «Perchò la vita è fatta di priorità e io non voglio rapporti strani nella mia vita. Voglio essere libera di avere un rapporto con te dove mi sento me stessa. Per me è difficile trovare complicità e dimostrarla. Se la trovo nasconderla o limitarla mi manda in tilt. E quindi preferisco non averla». belli chiede del tempo per risolvere la questione con la moglie per poi tornare a parlare di chimica professionale con lei. «Io mi sono presa valanghe di m***a, gli insulti, le cose, poi devo pure capire, devo pure rinunciare alle mie amicizie, devo fare io i passi più maturi, mi sono rotta il c***o. Non voglio fregarmi degli altri quando gli altri non si fregano di me. In questo senso sono la persona che vuole la tua felicità e la sua felicità quindi quello che mi auguro è che riuscite a risolvere le vostre cose»