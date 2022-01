Gf Vip, aria di crisi tra Alex e Delia: «Non stiamo nella stessa casa». Soleil ci ricasca: «Avrei tanto bisogno di lui»

È una serata super piena di emozioni per Soleil Sorge, dopo essere stata protagonista delle liti tra Katia e le Selassiè l'influencer ha ricevuto la sorpresa della sua amica Dayane Mello, ma le sorprese non sono finite. Stasera l'ex di Uomini e Donne sta per scoprire che Delia Duran, moglie del suo amico speciale Alex Belli è pronta a entrare in quarantena per diventare una concorrente a tutti gli effetti del reality. Sono stati giorni duri per Soleil, dopo la nomination ricevuta da Manuel Bortuzzo è crollata e Alfonso Signorini per tirarla su mostra alla vippona il messaggio di Alex che ha voluto tweettare per lei. «Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!». Non ne ha dubbi Sole del legame speciale che li unisce. «Avrei proprio bisogno di lui». Nel frattempo però il conduttore mostra anche il messaggio di Delia Duran, scritto subito dopo che l'ex di Centovetrine aveva pubblicato il suo tweet.

Gf Vip, c'è crisi tra Alex e Delia

«Quando è troppo è troppo». Una storia su instagram che dopo poche ore scompare, ma questo la Sorge non lo sa e ironizza sulla questione: «Ma loro non si possono chiamare invece di scriversi?». Alex che non se ne tiene una, pensando di avere il microfono chiuso ha detto: «Non stiamo nella stessa casa». Nonostante i nuovi amori nati nel loft di Cinecittà (Sophie e Basciano e Miriana e Biagio) a tenere banco è solo la liason tra Belli e la Sorge. Il bacio della Tourandot ha lasciato tutti senza fiato. Non si è mai capito chi fingesse e chi facesse sul serio, e continua a non capirsi, ma è il bello delle soap opera.

Gf Vip, rissa tra Basciano e Alex Belli: «Portami qua tua moglie e ti faccio vedere io». Signorini li interrompe: «Livelli bassissimi»

Delia entra in quarantena

I rumors dopo la frase dell'attore ovviamente si alzano e si pensa a una separazione tra marito e moglie, ma nessuno sa che Delia in realtà è in quarantena. «Io non mi sono tolta tutti i dubbi, mi mancano dei passaggi, ma quando tu vedi che abiti con una persona e è più impegnato a mandare tweet per altre a me qualcosa sfugge», questo quindi il motivo per cui vuole entrare nella casa e Alex le dà il suo consiglio: «entra per toglierti tutti i dubbi»