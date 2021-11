Gf Vip, Alex Belli si scaglia contro le trasmissioni tv: «Mi hanno incastrato». Ma i social non gli credono

Alex Belli non ha digerito le critiche che gli sono state fatte: fuori e dentro la casa lo credono di stare a recitare una parte nella casa del Gf Vip. L'attore stanotte è tornato sull'argomento dicendo a Soleil di essere stanco di queste situazioni. «Mi incastravano per partecipare ai programmi tv. Dal punto di vista lavorativo mi interessa ma questa non è la mia roba: faccio una miriade di cose, 24 ore su 24, non ho bisogno di questo mi hanno incastrato». E poi Alex fa anche il nome di Barbara D'Urso. «Tutte le volte che faccio un programma esce fuori questa roba. Ho fatto puntate da Barba D'Urso su questa cosa e tutte le volte andavo là a malavoglia».

Gf Vip, Alex Belli accusa la tv

Ha provato a difendersi così Alex dopo che tutti compreso Alfonso Signorini gli hanno detto sembra lui stia recitando una parte «in una soap a metà tra centovetrine e Lory Del Santo».

Ma nonostante le sue parole i social non gli credono e lo accusano di voler fare la vittima del suo stesso copione.

