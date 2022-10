GF Vip, Alberto e la proposta a Edoardo: cosa potrebbero fare insieme dopo essere usciti dal reality

Martedì 11 Ottobre 2022, 08:21

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 10 ottobre, c’è stato un momento di tensione tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Quest’ultimo, visibilmente attratto dal coinquilino, ha sviluppato una certa ostilità dopo il suo avvicinamento ad Antonella Fiordelisi, al punto da aver confessato a Nikita Pelizon di non riuscire a vederli insieme senza soffrire. La svolta tuttavia è giunta alla fine della puntata, quando Alberto ed Edoardo sono usciti a fumare insieme in giardino, ridendo e scherzando come se tra loro niente fosse accaduto. Ed è stato a quel punto che De Pisis ha fatto una proposta al coinquilino che potrebbe trasformarsi in un progetto da vivere insieme a Milano dopo la fine del reality show di casa Mediaset. Ma di cosa si tratterà mai? E poi, soprattutto, quale è stata la reazione di Donnamaria alla proposta di Alberto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, il gesto di Daniele per Nikita dopo la puntata: forse quello che lei raccontava non era del tutto falso