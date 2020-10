Gf Vip, gesto choc di Adua Del Vesco. Elisabetta Gregoraci fuori di sé: «Non farlo mai più...»

Gf Vip, il gesto choc di Adua Del Vesco spiazza tutti, ed Elisabetta Gregoraci va fuori di sé: «Non farlo mai più...». Nuove tensioni nella casa più spiata d'Italia. Oggi, Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno organizzato uno scherzo per Francesco Oppini. Scherzo però che non sarebbe piaciuto affatto ai coinquilini. Ma andiamo con ordine.

Adua Del Vesco dice a Francesco Oppini che Dayane Mello le avrebbe rivelato del loro bacio la notte precedente. La modella rincara la dose e invita il figlio di Alba Parietti a "confessare". Ovviamente, è uno scherzo e il bacio non c'è mai stato. Oppini inizia ad andare su tutte le furie: «Ma cosa stai dicendo? Sei ubriaca? Ci metto un minuto a non parlarti più». Pochi minuti e Dayane scoppia a ridere, confessando lo scherzo, ma i coinquilini non la prendono bene.

«Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura», commenta Tommaso Zorzi. «Fuori di qua, hai una fidanzata, potrebbe darle fastidio», aggiunge Stefania Orlando. Furiosa per l'ennesima "finzione", Elisabetta Gregoraci che riprende le due ragazze: «Smettete di bisbigliarvi nell'orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta».

