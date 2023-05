Gf Vip 8, Frate Alfredo si candida come concorrente: «Alfonso Signorini fammi entrare nella casa». La replica del conduttore

Dopo l'ex Suor Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi 2023, un prete si candida per la prossima edizione del Gf Vip 8. Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera (pubblicata su Chi) da Fra Alfredo. L'uomo, di cui non sappiamo l'età, ha chiesto al conduttore del reality show di poter partecipare al programma essendo lui stesso un assiduo telespettatore. Inoltre il frate non si perde una puntata anche de l’Isola dei Famosi e, vedendo l’ex Suor Cristina approdare come naufraga in Honduras, ha pensato: perché non portare un frate dentro la Casa del GF Vip?

Fra Alfredo scrive a Signorini: Fammi entrare al Gf Vip 8

«Ora sto seguendo l'Isola dei Famosi, e il percorso dell'ex suor Cristina, molto tenace ma sempre molto corretta, garbata, evangelizzatrice.

Chi è Fra Alfredo

Il messaggio continua e l'uomo racconta la sua vita fatta di complicazioni e scelte importanti: «Emorragia interna a 30 anni, tumore all'intestino a 40, infarto e coma a 46 dopo la morte di mio padre». Poi la vocazione: «Sono diventato frate a 32 anni, dedicando la vita agli altri. La mia, malgrado le gratificazioni e il successo professionale, era insignificante. Sono un frate sui generis: Sono tenace, duro, crudo e diretto a volte, simpatico, empatico, non mi fa paura nulla. E ho il dono dell'inclusività. Difetti? Sono impermeabile. Non mi turba più nulla». Poi la candidatura: «Se ti va mi piacerebbe parlarti, raccontarti della mia vita»

La risposta di Signorini

Un messaggio che sicuramente Signorini non si aspettava di ricevere al quale ha risposto subito: «Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto».