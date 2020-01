Grande Fratello vip, i concorrenti: dal compagno di banco di Signorini a gli ex gieffini, chi vedremo stasera

Barbara Alberti ha confessato: «Quando mio marito ha saputo che potrei restare tre mesi dentro la casa gli è spuntato un sorrisone». Adriana Volpe, reduce dai litigi con l'ormai ex collega Giancarlo Magalli, non le manda a dire: «Ho dato prova che dico quello che penso», mentre Clizia Incorvaia entra nella casa del Gf Vip «in cerca di un'occasione di riscatto» dopo la vicenda del tradimento dell'ex marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio.

Stasera si apre ufficialmente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip: dal compagno di banco di Signorini, l'egittologo Aristide Malnati, alla "fumantina" Antonella Elia: ecco tutti i 19 concorrenti che parteciperanno a questa nuova edizione condotta per la prima volta da Alfonso Signorini.

Oggi entreranno solo per 11 concorrenti più 4 supereroi del Gf delle vecchie edizioni (Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini) mentre gli altri 8 varcheranno la soglia della casa solo venerdì in una seconda super puntata. Ma vediamo chi sono.

Barbara Alberti «Ho deciso di partecipare per scappare di casa», dice ironicamente la scrittrice e sceneggiatrice classe 1943. Trentatrè i libri scritti, 20 le sceneggiature, ha partecipato a un cooking show - Celebrity Masterchef - e ha recentemente debuattto come attrice nel nuovo film di Ozpetek "La dea fortuna". Ve la immaginate a disquisire con "Er mutanda?".



Antonio Zequila. Inizia la sua carriera di attore cinematografico sul finire degli anni ’80, ma diventa famoso per due motivi che vorrebbe dimenticare: il soprannome “Er Mutanda”, affibbiatogli durante la partecipazione a “L’’Isola dei Famosi”, nel 2005, e, subito dopo nel 2006, la litigata con Adriano Pappalardo, in una puntata di “Domenica In”, che gli è costata l’’allontanamento dalle scene televisive per diverso tempo.



Paola Di Benedetto. Showgirl ha preso parte a L’isola dei famosi dove si è innamorata di Francesco Monte ma la loro storia è durata come un gatto in tangenziale. Oggi Paola, tra alti e bassi, è legata al cantante Fede del duo Benji & Fede.

Clizia Incorvaia E' stata protagonista del gossip dell’estate per la vicenda inerente l’ex marito Francesco Sarcina. L'attrice è accusata di averlo tradito con l'amico Riccardo Scamarcio: la stroia rimbalza su tutti i giornali tra accuse reciproche. Clizia confessa: «Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio». Voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Riccardo Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo».

Pago La sua storia d'amore andata in fumo con l'ex tronista Serena Enardu a Temptation Island Vip ha tenuto incollati i telespettatori più romantici, ora anche per il cantante potrebbe arrivare l’occasione del riscatto. E magari anche un nuovo amore.

Rita Rusic «Avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi», ha dichiarato l'attrice e produttrice ex moglie di Cecchi Gori. «Sono single, sono libera e, quindi… spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni».

Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018. E' passata alla storia del concorso di bellezza come "la miss dei primati": è stata la prima vincitrice sposata (dal 2017 con Emiliano Pierantoni), regolarmente eletta (nel 1987, infatti, ci fu un caso simile, la cui soluzione fu la revoca del titolo alla miss eletta dato che il regolamento all'epoca vietava la partecipazione alle ragazze sposate); inoltre, assieme a Nadia Bengala, è la Miss Italia più 'anzianà (quando ha vinto aveva 26 anni).

Fabio Testi Classe 1941, è uno dei più noti attori del cinema italiano. Inizia come controfigura per il film "Il buono, il brutto, il cattivo", capolavoro western di Sergio Leone, e da quest'ultimo viene scritturato per una piccola parte nel celebre "C'era una volta il West". Il primo ruolo di prestigio arriva con Il Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica (tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e premiato con l'Oscar come miglior film straniero). Da quel momento Testi ha recitato in decine di pellicole di grande successo, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale. E' sempre stato un latin lover. Chiacchierata la relazione con Edwige Fenech: l'attrice aveva infatti in passato affermato che Fabio era il padre del suo unico figlio Edwin, notizia poi smentita più volte dalla stessa attrice. Testi si è sposato per la prima volta con la stilista spagnola Lola Navarro, da cui poi si è separato. Dal matrimonio sono nati tre figli. Le seconde nozze nel 2015 con Antonella Liguori, gallerista d'arte di trent'anni più giovane.

Aristide Malnati Era il compagno di banco di Signorini al liceo. Giornalista e papirologo italiano ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Ha all'attivo 15 campagne di scavo in Egitto - da qui il soprannome Mummy - e la pubblicazione di 12 papiri greci.

Licia Nunez Ha recitato in molte serie televisive. Dal 2012 è Elena Monforte, una delle protagoniste della fiction "Le Tre rose di Eva". Sentimentalemnte è stata legata per 7 anni a Imma Battaglia, 20 anni più grande di lei, da due anni ha una storia con Barbara.

Andrea Denver Modello italiano che vive a New York. Dal 2015 al 2017 ha vinto il titolo di “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com acquisendo una notorietà internazionale anche grazie alla partecipazione ai video musicali di Jennifer Lopez I Luh Ya Papi e di Taylor Swift Blank Space.

Andrea Montovoli Interprete di diversi film e fiction, ha partecipato ad altri reality show come L’Isola dei Famosi, nel 2015, Ballando con le Stelle e Pechino Express, nel 2018. I tabloid gli hanno attribuito flirt con diverse donne ma attualmente è single.

Antonella Elia Alzi la mano chi non ricorda il mitico scontro della Elia con Aida Jespica all'Isola dei Famosi. Star di programmi cult degli anni '90 come Non è la Rai, la Corrida e la Ruota della Fortuna, Antonella è una che non te le manda a dire. Ci darà sicuramente grosse soddisfazioni.

Paolo Ciavarro E' il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Paolo entra nella casa seguendo le orme della mamma che partecipò al reality nel 2018. Laureato in Economics and Business alla LUISS di Roma ha intrapreso la carriera televisiva. Nel 2013 ha partecipato in coppia con il padre a Pechino Express. Nel 2014, è entrato nel cast di Forum come assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Dal 2017 è sbarcato ad Amici di Maria De Filippi, dove si è occupato della conduzione del day time. Lontano dai libri ha coltiva to una grande passione per il calcio. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nella Roma, arrivando a fare un provino per il Manchester City che, però, non è andato a buon fine.

Fernanda Lessa Top model e dj brasiliana. Recentemente ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, in cui ha fatto uso di droga e alcol, e di esserne uscita per amore del compagno e delle due figlie.

Michele Cucuzza Conduttore televisivo, giornalista e scrittore di 67 anni. Conduce, per 10 anni, dal 1988 al 1998, il TG2, dopo di che abbandona il telegiornale per dedicarsi a conduzioni più leggere, come quella de La vita in diretta, che ha presentato dal 1998 al 2008. Fino al 2011 conduce, invece, Uno mattina, dopo di che abbandona la Rai e passa a Telenorba. E' padre di due figlie. Attualmente è fidanzato.



