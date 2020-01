Gf Vip, i social bocciano Alfonso Signorini in conduzione: «È lento, manca Ilary Blasi»

L'attesissima quarta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata fra i dubbi e le polemiche del popolo social, non particolarmente soddisfatto di vedere Alfonso Signorini in conduzione. In molti su Twitter hanno sottolineato come l'ex opinionista, che ha preso il posto di Ilary Blasi al timone di comando, non abbia saputo imprimere alla trasmissione lo stesso ritmo visto negli anni scorsi. «Ilary a quest'ora avrebbe già chiuso il televoto» scherzano in molti su Twitter, accusando Signorini di condurre con un ritmo troppo compassato.

Mi manca Ilary Blasi #GFVIP — LadyStark ❄ (@roma_amor782) January 8, 2020

Eppure l'opening del programma, dopo una spettacolare coreografia, ha riservato un momento molto emozionante, con Signorini che - commosso - ringrazia la vita di avergli concesso «questa nuova opportunità a 55 anni». Sui social c'è chi sembra apprezzare, ma il coro della maggior parte degli utenti non cambia: «La mancanza di Ilary Blasi si sente». Una partenza lenta per il reality che promette di dividere far discutere ancora molto il popolo del web.

