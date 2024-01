GF, le parole di Beatrice Luzzi e lo scontro sempre più acceso con Perla Vatiero: «Rosa Ricci nella casa»

Giovedì 25 Gennaio 2024, 06:57 - Ultimo aggiornamento: 06:58

Nell'ultima puntata del Grande Fratello 2023/2024, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero hanno discusso animatamente. Nelle ultime ore è sorta una polemica tra le due. Già in puntata la Luzzi e la Vatiero sono state definite le due nuove "queen". Alfonso Signorini ha detto letteralmente che Perla Vatiero sta "spodestando" Beatrice Luzzi dal trono all'interno della casa più spiata d'Italia. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena che hanno visto anche Mirko Brunetti (ri)entrare nella casa per l'ennesima volta a rassicurare Perla Vatiero. E, soprattutto, ad aizzare i Perletti a difesa della sua ex fidanzata di cinque anni. Non solo: di nuovo gli equilibri della casa sono mutati a favore di un gioco ancora più spietato di prima. Intanto andiamo a vedere cos'è successo. Di recente Beatrice Luzzi si è ritrovata a parlare con altri inquilini fuori al giardino di cinecittà. Ha citato Rosa Ricci. Ecco le due dichiarazioni. "Non vedo l'ora di arrivare al duello con la nuova Rosa Ricci". A quel punto i fan sulla piattaforma X hanno notato il dettaglio e hanno condiviso alcuni commenti sui social. "Non ne usciamo da questa faida!'. "Bea che paragona Perla a Rosa Ricci... ASSURDO". Oppure: "Ammetto di aver sempre avuto un debole per la psicopatica rossa". E poi "Queste due Queen... Io non reggo!". "Ma quanto le romperanno perché l'ha chiamata bulletta?". E così via. Tanti i commenti dopo la puntata di ieri sera. E soprattutto sembra che in molti abbiano particolarmente apprezzato la performance di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi. Lo stesso conduttore ha ammesso che lei è stata la prima a mettere in discussione le ragioni di Beatrice. Prima, invece, l'unica in grado di farlo era stata Anita Olivieri. Che, come ha ammesso ieri in puntata, si è voluta "prendere un momento di pausa e di riflessione" rispetto alle classiche dinamiche del gioco. Staremo a vedere cosa succederà! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



Leggi anche:-- Grande Fratello, la scena da squalifica di Federico con Letizia? Il momento piccante alle spalle di Paolo