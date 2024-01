GF, la reazione di Varrese alla richiesta di Monia

Lunedì 15 Gennaio 2024, 09:05

Il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello sta diventando in qualche modo davvero insostenibile, dato che la donna sembra non riuscire più a sopportare l'atteggiamento dell'ex compagno. A tutto questo si aggiungono le reazioni talvolta estreme dell'attore e guru della casa, soprattutto una che nella serata di ieri ha fatto rimanere di sasso i telespettatori. Ma cosa avrà mai fatto di tanto terribile Varrese? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, 'una sceneggiata finta': il commento di Massimiliano Varrese a quanto accaduto nella casa