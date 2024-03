Paolo Masella, la scena col gelato al Gf inorridisce i telespettatori: cosa fa con le dita

Giovedì 14 Marzo 2024, 09:10

L'atmosfera al Grande Fratello si è inaspettata surriscaldata durante la preparazione di alcune coppette di gelato da parte di due concorrenti, ovvero Paolo Masella e Rosy Chin. Mentre cercavano di estrarre il gelato dalle vaschette con un cucchiaio, un incidente inaspettato ha lasciato i telespettatori sconcertati, tanto che la loro reazione è stata rapida e diffusa. Online sono comparsi numerosi commenti di disgusto, con alcuni fan del programma che hanno espresso un certo sgomento per un gesto posto in essere da Paolo. Ma c'è di più: l'attenzione si è concentrata anche su un altro dettaglio, commentando ancora qualcosa che ha fatto Paolo durante la preparazione delle coppe. Curiosi di scoprire che cosa avrà mai combinato il concorrente romano? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



