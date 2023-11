GF, Letizia furiosa per la nomination di Beatrice: ecco cosa accade a fine puntata

Martedì 7 Novembre 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:01

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, è andato in onda un momento di confronto tra Letizia Petris e Anita Olivieri che ha riguardato essenzialmente la nomination ottenuta dalla fotografa romagnola. Letizia si è fatta due conti e ha concluso che ad averla nominata sia stata Beatrice Luzzi. La questione, però, ha fatto andare su tutte le furie la ragazza, che ora si ritrova a rischio eliminazione insieme ad altri concorrenti. Ma sarà stata davvero l'attrice a dare una nomination a Letizia? Quale sarà la verità? Beatrice non solo ha confermato la cosa alla Petris ma ha anche motivato il tutto con estrema precisione. Quali motivi si nasconderanno dietro tutto quello che è successo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB



