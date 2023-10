GF, Heidi smaschera Giselda: «Ci stai prendendo in giro? Il vestito era di una sponsorizzazione»

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:43

Nella casa del GF la concorrente Giselda Torresan continua a far nutrire dubbi sia sull'ipotetico personaggio che avrebbe costruito ad arte per emergere nel reality, sia sul suo passato. Va detto, infatti, che in Veneto Giselda sarebbe tutt'altro che sconosciuta e non è soltanto un'operaia. Resta comunque da capire se il suo modo di agire - e di parlare - sia sincero oppure no. A sorpresa, ad avere dubbi su di lei non sarebbe soltanto il pubblico da casa (che già aveva intercettato il suo profilo Instagram verificato con più di 100mila follower), ma anche qualche concorrente all'interno della casa. Già a settembre, Giuseppe Garibaldi le aveva chiesto quanti follower avesse sui social, e lei aveva risposto: "più di tutti, non posso dire perché ma sono un po' famose in Veneto". Il GF aveva poi prontamente interrotto l'audio del microfono di Giselda. Oggi a sollevare nuovamente la questione è un'altra concorrente. In questi giorni, infatti, è iniziato durante un dialogo tra alcuno concorrenti, in cui Giselda ha chiesto: “Quanti follower hai? Io ho solo due foto”. Heidi Baci ha immediatamente risposto: "Ci stai prendendo in giro tutti? Ho visto quella foto l’altra volta”, aggiungendo "il vestito era di una sponsorizzazione“. Sul più bello però, la produzione del reality ha silenziato ancora una volta il microfono di Giselda. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben



