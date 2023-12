Gf, Heidi Baci commenta così la situazione che si è creata in casa: «Purtroppo papà aveva ragione»

Giovedì 14 Dicembre 2023, 08:05

Sembra passato un secolo, stante ai tempi televisivi, da quando Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo l'intervento del padre per 'salvarla' in qualche modo da Massimiliano Varrese. All'epoca la decisione della ragazza di abbandonare il gioco fece molto discutere, ma con il senno di poi e visto l'atteggiamento di Varrese stesso all'interno delle mura più spiate d'Italia, sembra essere stata quella giusta. Al punto che oggi Heidi è tornata a fare riferimento proprio al suo abbandono della casa e allo stesso Massimiliano. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, 'una sceneggiata finta': il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese