Gf, Giselda Torresan non convince tutti: perché è così seguita sui social? «L'ha sponsorizzata Luca Zaia»

Venerdì 15 Settembre 2023, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:50

Giselda Torresan è la ragazza originaria di Seren del Grappa entrata al Grande Fratello 8 come operaia turnista. Tuttavia, non ha convinto tutti ed è emerso che non è del tutto sconosciuta: ha un notevole seguito su Instagram con oltre 140.000 follower e si è scoperto che è stata sponsorizzata da Luca Zaia, il governatore del Veneto.

Giselda Torresan non convince il pubblico

Inoltre, in passato è stata oggetto di articoli su giornali locali. Stando alle ricostruzioni, la sua popolarità su Instagram ha iniziato a crescere nel 2021, quando la riserva del Monte Grappa è diventata patrimonio dell'Unesco, e ha ricevuto visibilità anche grazie alle condivisioni delle sue foto da parte di Luca Zaia. In un'intervista, ha spiegato di voler utilizzare i social media per condividere la sua passione per la montagna.

