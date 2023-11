GF, gaffe di Alfonso Signorini con la figlia di Massimiliano Varrese: stava per rovinare tutto

Martedì 21 Novembre 2023, 10:01

Dopo un lungo periodo di due mesi trascorso interamente tra le quattro mura della casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha finalmente potuto riabbracciare la sua amata figlia, Mia, all'inizio della puntata andata in onda durante la serata di lunedì 20 novembre. Tuttavia, l'atmosfera toccante di questo incontro tanto atteso ha corso il rischio di essere offuscata da una clamorosa gaffe commessa dal conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Ma cosa avrà mai combinato il presentatore del programma? In che modo avrà reso meno magico il momento padre-figlia mostrato in diretta tv?



