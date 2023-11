GF, Fiordaliso è sicura: «Massimiliano, sei attratto da Beatrice»

Lunedì 6 Novembre 2023, 13:14

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Fiordaliso ha espresso la sua convinzione che Massimiliano sia attratto da Beatrice. Durante una conversazione catturata dalle telecamere della Casa, Fiordaliso ha chiesto a Massimiliano perché avesse scelto Beatrice nel gioco, suscitando curiosità. L'attore ha spiegato che voleva approfittare dell'occasione per avvicinarsi a Beatrice e conoscerla meglio. Fiordaliso non sembra convinta e ha affermato che secondo lei a Massimiliano piaccia davvero Beatrice, dicendo di non sbagliarsi mai in queste cose. Massimiliano ha ammesso effettivamente di essere stato attratto da alcuni aspetti complessi di Beatrice. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra Beatrice, Massimiliano e... Giuseppe. GF, Beatrice e il massaggio a Massimiliano: «Sono imbarazzatissima...»