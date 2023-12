GF, critiche a Sergio e Stefano: «Stanno sempre in disparte con Beatrice...»

Sabato 30 Dicembre 2023, 08:41

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele hanno ricevuto critiche per il fatto di essersi isolati con Beatrice Luzzi anziché integrarsi con il gruppo. Marco, un concorrente più esperto, ha condiviso l'opinione che i due sembrano poco interessati a conoscere l'intero gruppo e preferiscono stare in disparte con l'attrice. Alcuni inquilini, come Vittorio, ritengono che il trio si stia isolando troppo, e Giuseppe ritiene che dietro a questo atteggiamento possa nascondersi malizia. Marco avverte che tale comportamento potrebbe ritorcersi contro di loro, sia dal punto di vista del gioco che da quello umano. Paolo suggerisce che, in una nuova casa, è meglio entrare con rispetto. Marco predice che se Sergio e Stefano non si legano agli altri coinquilini, potrebbero finire presto in nomination, poiché le motivazioni spesso si basano sull'affetto.