Gf, concorrenti credono di non essere ripresi e si accordano sulla puntata: la regia censura

Venerdì 2 Febbraio 2024, 09:01

Le polemiche sul GF sono sempre all'ordine del giorno e, anche se i meccanismi del programma sono piuttosto noti sia al pubblico che ai concorrenti, di tanto in tanto gli inquilini della casa più spiata d'Italia si dimenticano completamente di essere ripresi e si lasciano andare a situazioni al limite o che, come in questo caso, violano apertamente il regolamento, tanto da costringere la regia ad intervenire con la censura. Ma cosa stavano facendo di preciso i concorrenti del reality show di Casa Mediaset? E cosa hanno detto e fatto di tanto terribile? Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Gf, nuovo strafalcione di Perla: ecco cosa dice sui rapporti... il video diventa virale sui social