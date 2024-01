GF, Ciro Petrone ha chiesto di rientrare nella Casa

Giovedì 11 Gennaio 2024, 12:11

Ciro Petrone, ex inquilino del Grande Fratello, ha espresso il desiderio di rientrare nella Casa come ospite, non da concorrente. Nel corso di un'intervista a "Casa Chi", Petrone ha proposto di trascorrere una o due settimane nella casa per "riaccendere il fuoco" e portare nuove energie. Petrone ha formalizzato la sua richiesta agli autori del programma, affermando che la casa ha bisogno di qualcuno come lui, un "ragazzo sempre sincero". La dichiarazione è arrivata qualche giorno dopo la fine della relazione tra l'attore e Federica Caputo. Grande Fratello, momenti "hot" durante le prove per il calendario