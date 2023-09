GF, i dubbi di Beatrice Luzzi sulle scelte degli altri concorrenti: «C'è tanta roba che non torna»

Sabato 30 Settembre 2023, 08:49

Beatrice Luzzi continua a essere "attaccata" dal resto degli inquilini del GF ma nonostante tutto il pubblico continua a salvarla, facendo sorgere dubbi su ciò che gli spettatori percepiscono e ciò che accade nella casa, comprese le scelte di nomination dei concorrenti. La stessa Beatrice ha fatto un discorso ad Angelica e agli altri sulla sua situazione e su ciò che sta ricevendo dagli altri: "Siete voi che avete una visione di me così deviata, io non ho messo le mani in pasta da nessuna parte, non ho offeso nessuno. Ma possibile che ce l’abbiate tutti così tanto con i miei modi?". Beatrice ha aggiunto: "Ma quanti modi ci sono qui molto più diretti dei miei se non peggio? È una grande contraddizione essere accusati di essere diretti e poi essere accusati di essere indiretti. C’è tanta roba che non torna". Sui social si legge: "Anche perché fosse ipocrita lei, mi chiedo come descriverebbero una Rosy che si dice dalla parte dei deboli e delle minoranze, ma quando vede un'altra mamma attaccata da 6 persone, invece di cercare di smorzare gli animi, ci mette il carico da 90". "La pura verità. Inutile che in tugurio continuano a dire che si è salvata solo per il gioco ma in realtà la gente preferisce la bontà di Giselda (?)", "La perfezione del suo discorso, non ha sbagliato una virgola" hanno commentato altri spettatori, certi che Beatrice sia in qualche modo fraintesa e strumentalizzata ai fini del gioco. Insomma, chi dice la verità? Nel corso delle prossime settimane in molti sono convinti che qualche maschera cadrà e che, alla fine, la schiettezza di Beatrice possa essere ripagata, magari evitando qualche nomination di troppo... Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: Korben



