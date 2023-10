GF, brutto gesto di Letizia nei confronti di Grecia: ecco cosa fa per una piadina

Martedì 31 Ottobre 2023, 06:50

Al Grande Fratello, le vicende dei coinquilini della casa più spiata d'Italia continuano a tenere i telespettatori incollati allo schermo della tv, specie per via degli episodi che più alimentano il dibattito e scaldano gli animi all'interno del gioco. Nella serata di ieri, l'attenzione si è concentrata sull'ennesimo scoppio del cocktail di tensioni e dinamiche interpersonali che si è sviluppato tra Letizia Petris e Grecia Colmenares. Un momento culminato in un piccolo incidente durante la cena. Letizia Petris è arrivata a negare all'attrice venezuelana una piadina, scatenando un'ondata di reazioni sul web tra i fan del programma. La polemica si è amplificata, tanto che sono davvero numerosi i commenti dei telespettatori che non hanno certo risparmiato le critiche nei confronti della fotografa.



