GF, bistecca-gate per Anita e Vittorio: cosa c'è davvero dietro lo sfogo tra i due coinquilini?

Venerdì 3 Novembre 2023, 06:38 - Ultimo aggiornamento: 06:39

Esplode un enorme battibecco al Grande Fratello, dove è arrivato il momento della “Bistecca-Gate”, per via di una fetta di carne scomparsa e poi magicamente riapparsa che ha causato un’esplosione di rabbia da parte di Anita Olivieri nei confronti di Vittorio Menozzi. La 26-enne, infatti, è andata fuori di testa e ha cominciato ad accusare il ragazzo di essere totalmente irrispettoso. Vittorio, da parte sua, sembrava non sapere come comportarsi, ma più ha provato a riparare al danno più Anita ha dato di matto. Ma cosa l’avrà mai fatta arrabbiare così tanto? Cosa avrà mai fatto l’ingegnere e modello? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, ‘una sceneggiata finta’: il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese davanti alle telecamere