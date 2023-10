GF, Beatrice Luzzi: «Lui è innamorato di Samira, non si può esporre»

Sabato 21 Ottobre 2023, 17:24

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Paolo Masella si è confrontato con Beatrice Luzzi. Il giovane inquilino ha consigliato a Beatrice di non imporsi ma di esporre il suo punto di vista rispettosamente. Secondo l'attrice Giuseppe Garibaldi è andato infatti troppo oltre con il suo comportamento, il motivo risiede nel forte interesse per Samira. Paolo ha elogiato Beatrice per la sua intelligenza e proprio per questo le ha suggerito di usare saggezza in certi giudizi. Beatrice è rimasta impressionata dalla calma e dall'esperienza di Paolo ammettendo di aver esagerato nella sua reazione nei confronti di Giuseppe. Grande Fratello, Rosy in lacrime: «So perfettamente cosa è successo»