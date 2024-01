GF, Beatrice guarda la telecamera e manda un messaggio all'ex marito: le parole che fanno commuovere

Lunedì 22 Gennaio 2024, 07:12

Beatrice Luzzi fa commuovere ancora una volta i telespettatori del Grande Fratello rendendosi artefice di un gesto nei confronti del suo ex marito. L'attrice, infatti, ha abbattuto la quarta parete inviando un messaggio ad Alessandro Cisilin, suo marito dal 2007 al 2019 e papà dei due figli Valentino ed Elia. Ma che tipo di messaggio avrà mai mandato la Luzzi? Cosa avrà mai provato a dire all'uomo e, soprattutto, qual è il motivo che l'ha spinta a farlo? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, 'non ho mai avuto una babysitter': Beatrice rivela cosa è accaduto dopo che si è lasciata con Alessandro Cisilin