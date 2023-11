GF, Beatrice e il massaggio a Massimiliano: «Sono imbarazzatissima...»

Lunedì 6 Novembre 2023, 09:56

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, gli inquilini della Casa hanno partecipato a un gioco chiamato "il gioco dei fagioli", che consiste nel cercare di indovinare il numero esatto di fagioli contenuti in una ciotola di vetro. Chi si sarebbe avvicinato di più alla cifra corretta avrebbe ricevuto per un giorno le attenzioni e i servizi di un coinquilino a sua scelta. Massimiliano è stato il più bravo a indovinare il numero di fagioli e ha scelto Beatrice per ricevere le sue attenzioni. Ha scherzato dicendo che non gli sarebbe dispiaciuto un bel massaggio. Quindi, a mezzanotte, ha fatto la sua richiesta e Beatrice Luzzi ha accettato di massaggiarlo con cura. L'episodio è stato caratterizzato da imbarazzo, sorrisi e battute spiritose. Resta da vedere quale sarà la prossima richiesta di Massimiliano e cosa penserà Giuseppe Garibaldi di questo momento tra i due. Grande Fratello, Rosy Chin mette a rischio la salute dei coinquilini?