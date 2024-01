GF, Beatrice contro Alfonso per quella frase detta in puntata: «È un po' troppo Alfi!»

Giovedì 25 Gennaio 2024, 08:24

La querelle tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al Grande Fratello continua con astio dopo l'ultima puntata del reality show di Casa Mediaset, tanto che l'attrice romana si schiera addirittura contro Alfonso Signorini e un'affermazione che il conduttore ha pronunciato nel corso del serale. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile da scatenare la rabbia della concorrente? E cosa avrà mai risposto di così tagliente Beatrice al punto da far scatenare il popolo dei telespettatori del programma? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: -- GF, gaffe di Anita sulle brigate rosse: ecco cosa dice davanti alle telecamere