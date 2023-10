GF, Anita a Vittorio: «Devo ammettere che non me ne ero accorta...»

Lunedì 23 Ottobre 2023, 16:02

Anita Olivieri ha parlato con Vittorio Menozzi nella Casa del Grande Fratello a proposito della situazione con Valentina Modini. Ha confessato di non aver mai percepito un interesse romantico da parte di Vittorio nei suoi confronti, sorridendo di fronte al "bello" della Casa. «Non ho mai visto nessun segnale, cioè sono rimasta scioccata quando ci dava la clip perché io non ho mai percepito di poterti piacere...». Grande Fratello, Vittorio Menozzi: nodo in gola parlando con Valentina?