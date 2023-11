GF, Angelica non se l'aspettava: una sorpresa da brividi

Domenica 5 Novembre 2023, 13:30

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello iniziano la domenica con un risveglio tranquillo dopo un weekend di puro divertimento. Nonostante il suono della sveglia, tutti gli abitanti della residenza più famosa d'Italia hanno deciso di prendersela con calma per recuperare le eneergie . Anita e Letizia hanno ricevuto la colazione a letto, mentre Angelica, dopo essere andata in cucina, si è trovata con una sorpresa nella dispensa: un plumcake e una dolce lettera di incoraggiamento da parte di Rosy, Paolo e Letizia. Sorpresa e commossa, ha abbracciato e ringraziato i coinquilini per l'affetto ricevuto in queste settimane. Il gesto sembra aver riportato il sorriso sul volto della ragazza, nonostante la nomination. GF, Letizia Petris e il primo bacio a Paolo Masella