Valentina Vignali e il tradimento: «L'ho scoperto così. Le corna le ho prese, non le ho fatte»

Il Grande Fratello, iniziato ieri sera, tra i suoi concorrenti ha diversi nomi già noti: tra questi quello di Valentina Vignali, modella e cestista, decisamente celebre sul web (su Instagram ha oltre 2 milioni di followers). Un personaggio di grande personalità e che non le manda a dire a nessuno, come ha già dimostrato in passato nelle sue ospitate televisive, e come ha fatto vedere anche ieri sera.

Stefano Laudoni (ora compagno di Giorgia Crivello, ex di Valentino Rossi), Valentina nella puntata di ieri ha lanciato un paio di frecciatine proprio a lui: ​insieme per più di cinque anni, sembravano una coppia affiatatissima, con tanto di web series Vignaudoni, foto insieme e dediche e controdediche al miele. Legata per diversi anni ad un altro cestista, il 30enne(ora compagno di, ex di), Valentina nella puntata di ieri ha lanciato un paio di frecciatine proprio a lui: ​insieme per più di cinque anni, sembravano una coppia affiatatissima, con tanto di web series, foto insieme e dediche e controdediche al miele. Walter Nudo ricoverato d'urgenza: malore improvviso a Los Angeles Ma la storia è finita, per colpa di un tradimento di lui (almeno stando a quanto racconta Valentina):

Le ho prese le corna, non le ho fatte. Capita anche ai migliori, le porto con onore

, ha detto nel suo video di presentazione, con gesto delle corna correlato. E di quel tradimento, la Vignali sarebbe venuta a conoscenza dalla diretta interessata:

L’ho scoperto tramite lei, che non brilla di intelligenza, diciamo così

.

