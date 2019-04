Gf16, cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda

Cambio di programmazione per il Grande Fratello 2019. Dopo la puntata in onda questa sera, il reality condotto da Barbara D'Urso andrà in onda eccezionalmente al martedì sera (24 marzo). La concomitanza con il periodo pasquale fa spostare di un giorno il Grande Fratello che si andrà a scontrare con la prima puntata di The Voice of Italy. La terza puntata del Grande Fratello 2019, dunque, la prossima settimana non andrà in onda di lunedì ma martedì 23 marzo. Un cambio di palinsesto che non dovrebbe essere definitivo, ma dovuto solo alle festività pasquali. Una brutta notizia per Simona Ventura che proprio martedì prossimo inizierà la sua nuova avventura in rai con The Voice.

Quello di martedì sarà un palinsesto piuttosto affollato: su Rai 1 andrà in onda la fiction "L’Aquila – Grandi Speranze", su Rai 2 l'esordio di Simona Ventura con le blind auditions di The Voice of Italy. Su Italia 1 Le Iene con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

