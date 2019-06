Grande fratello, tra Daniele e Martina primo bacio in pubblico (ma haters scatenati)

ROMA - Da quando si è chiusa la porta rossa del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si sono più allontanati. Dalle stories di entrambi i profili Instagram è palese che la coppia ha trascorso molto tempo insieme, ma i followers continuano a mettere in dubbio la sincerità del ragazzo veneto. «Le stai vicino perché ha vinto 100mila euro», gli scrive qualcuno. E lui: «Cena e benzina le pago io». Intanto, però, arriva il bacio in pubblico.

La frequentazione è sempre più assidua, ma in molti sono convinti che Daniele stia vicino alla vincitrice dell'edizione per interesse. Già qualche giorno fa, il ragazzo era stato costretto a precisare di non aver mai negato un'attrazione nei confronti di Martina.

Dentro la casa, però, il rapporto tra i due non si era evoluto a causa dei dubbi di Daniele. Il padre della ragazza, inoltre, l'aveva messa in guardia suggerendole di dimenticarlo. I due hanno continuato a vedersi nonostante tutto e Daniele ha risposto alle critiche peccando in galanteria. «Se le rubo 100mila euro, in realtà, me ne restano 99.700 perché per ora cene e benzina le pago io», lo sfogo di Dal Moro su Instagram.



I due continuano a parlare di semplice amicizia, ma i 'paparazzi' dihanno immortalato il primo bacio in pubblico. «Io e Daniele abbiamo parlato quando è finito il Grande Fratello, lui mi ha anche presentato la sua famiglia. Mi ha detto che a me ci tiene... Se davvero gli interesso, deve dimostrarmelo», ha dichiarato la "ragazza con il cuore di latta" nell'​intervista rilasciata a "Di Più Tv".