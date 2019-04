Grande Fratello, Cristian Imparato fa coming out: «Sono gay e vorrei un figlio»

Cristian Imparato ha fatto coming out. Nella serata di ieri, l'ex enfant prodige di "Io Canto" ha rivelato agli altri inquilini della casa del Grande Fratello di essere omosessuale. Il 23enne palermitano ha spiegato: «Sono gay, in un contesto come il Gf esce tutto, ma non sarei mai andato da nessuna parte a dirlo, o a usarlo come strategia. Perché secondo me è un continuo etichettare, tu vai in trasmissione a dire "io sono etero?"».

Cristian Imparato ha inoltre raccontato agli altri concorrenti del suo sogno di diventare padre: «Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo… Per me il mondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti dicevano "no, non esiste i bambini". Viva i bambini e viva la diversità». Il giovane cantante ha ricevuto grande appoggio da parte dei coinquilini, in particolare quello di Kikò: «L’importante per un bambino è che ci sia amore. Ricorda che è bello non solo tramandare il tuo cognome, ma anche i tuoi pensieri, crescere una vita secondo i tuoi valori. Contribuisci a migliorare il mondo».

