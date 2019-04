Gerry Scotti racconta l'incidente del figlio: «La paura più grande della mia vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa». Lo ha detto a Oggi Gerry Scotti parlando del grave incidente subìto dal figlio Edoardo , che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale e operato al femore. «Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il caso ha voluto che l’incidente accadesse qualche ora prima della registrazione della prima puntata di Striscia la Notizia », ha raccontato il conduttore.Sulla dinamica dello schianto, Gerry Scotti ha fatto sapere che la causa sarebbe di un'altra persona e che è stato escluso l'uso di alcool o droghe da parte del figlio Edoardo. «Negli anni abbiamo condiviso insieme la passione per le moto ma né l’educazione stradale né quella che puoi dare a tuo figlio possono bastare quando la responsabilità di un incidente è da imputare, come in questo caso, ad un altro soggetto che l’ha causato», ha detto Scotti.