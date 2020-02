Georgina Rodriguez, chi è la fidanzata di CR7 sul palco di Sanremo 2020

Georgina Rodriguez affianca Amadeus sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo. Cristiano Ronaldo, invece, in prima fila per ammirare la sua bellissima fidanzata alle prese, per la prima volta, con una conduzione televisiva in Italia. Ma chi è Georgina Rodriguez? È nata a Jaca (Spagna) il 27 gennaio del 1994, ha vissuto a Bristol, in Inghilterra, dove ha studiato danza e ha lavorato come cameriera, prima di buttarsi nel mondo della moda.

Georgina ha conosciuto Cristiano Ronaldo nel 2016, quando lavorava presso la sede di Gucci a Madrid. È la madre della quarta figlia del fuoriclasse portoghese, Alana Martina nata nel 2017, ma di fatto ha cresciuto anche gli altri bambini del fidanzato: i gemelli Eva Maria e Mateo (nati da madre surrogata nel 2017) e Cristiano Ronaldo Jr (nato nel 2010, di cui non si sa chi sia la madre). Su Instagram ha 16 milioni di follower. Georgina è alta meno di 1 metro e 70 e pesa circa 60 chili.

