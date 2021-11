Uomini e Donne, Gemma Galgani positiva al Covid: ecco come sta

Gemma Galgani ha contratto il Covid. La dama più popolare del trono Over di Uomni e Donne è risultata positiva al tampone. Stando alle indiscrezioni la protagonista del dating show di Maria De Filippi che da oltre 10 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori con i suoi teatrini tra lacrime e liti con Tina Cipollari, non era presente all'ultima registrazione del 13 novembre. Dalle anticipazioni si evince che la 71enne torinese è riuscita comunque a essere presente in studio collegandosi da remoto dalla propria abitazione.

Gemma Galgani positiva al Covid, ecco come sta

Stando alle indiscrezioni, le condizioni di salute della donna non sono preoccupanti. Starebbe bene e non avrebbe manifestato sintomi gravi probabilmente per merito del vaccino che Gemma ha fatto la scorsa estate. Sempre secondo le anticipazioni, il Covid non le avrebbe impedito di partecipare attivamente alla trasmissione di Canale 5.

Le anticipazioni di U&D

E dalle anticipazioni trapela anche qualcosa in più sulla puntata che Maria De Filippi ha "confezionato": Ida Platano non perdona Diego che però si presenta con un vassoio di cannoli per farsi perdonare, perdono che non arriva. Anzi, la dama ha preferito danzare con Armando Incarnato, nonostante le discussioni del passato. Ospite d’onore Teresanna Pugliese.

Teresanna ospite d'onore

Teresanna Pugliese, storica conoscenza del dating show, è sbarcata in studio in qualità di ospite d’onore nello studio che l'ha lanciata. A Uomini e Donne nessuno si è scordato della sua storia con Francesco Monte. Il tarantino la scelse, ma la relazione, dopo vari alti e bassi, naufragò. L'ex tronista tarantina è sposata oggi con Giovanni Gentile e i due hanno dato alla luce un figlio nel 2015, di nome Francesco. Il matrimonio tra i due è avvenuto tre anni dopo la nascita del piccolo. La presenza di Teresanna a Uomini e Donne dovrebbe essere in funzione di una passerella, una sorta di revival di quegli anni.