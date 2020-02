GF Vip, Antonella Elia cambia versione: «Mi sono sentita spintonata da Patrick». Alfonso Signorini dice basta

GF Vip, Antonella Elia cambia versione: «Mi sono sentita spintonata». Alfonso Signorini dice basta. All'interno della casa la situazione si è fatta pesante dopo che Antonella Elia ha accusato di essere stata spintonata violentemente da Patrick. Durante la diretta della dodicesima puntata è stata svelata tutta la verità.

Antonella Elia ha accusato Patrick di essere stata spintonata in modo violento parlando addirittura di bullismo. Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 Signorini ha mostrato agli inquilini la clip per mostrare tutta la verità: «Antonella - spiega Signorini - da clip si vede che hai esagerato nei toni di quello che avresti ricevuto», Patrick «è una bugiarda, è un crotalo. Lei sceglie la vittima, furba, macchiavellica e diabolica e questa è l'ultima volta che ti parlo. Pensavo fossimo amici, poi ho capito che voleva attirami in trappole in cui non sono cascato», Antonella «mi ha fatto mille moine, non mi è mai piaciuto, fa solo il clown perchè pensa che sia un ruolo che paga».

Continuano le clip, il pubblico applaude a Patrick e Antonella Elia si ribella ma cambia la versione :«Io mi sono sentita spintonata, il pubblico applaude a questo, ma questa non è violenza? Ma bruciatemi al rogo così siete tutti contenti». «Siete due grandi professionisti del reality - commenta Signorini - sapete che i toni si possono accedere, ma Antonella tu sei intelligente e Patrick scemo non è, ma sapete benissimo che usare bullismo, violenza in un contesto all'interno del Grande Fratello è un po' esagerato».



