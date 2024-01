Garrison a Verissimo, la confessione: «Sono innamorato. Nessun coming out, mamma lo sapeva. La prima volta con un uomo? A 19 anni»

Garrison Rochelle torna nel salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua infanzia e la sua carriera. Parla della mamma e della sua omosessualità. «La mamma ha 92 anni è tutto per me ha cresciuto 4 figli abbiamo tutti lo stesso temperamento io sono il più folle ma mi accettano. penso di essere il preferito della mamma - si racconta dalla Toffanin - Sono 5 anni che non vedo mamma perché c'era il Covid ora devo andare voglio baciarla. Noi ci sentimao sempre e non parliamo mai di malori. E' molto giovanile e penso di aver preso da lei. La mia infanzia in Texas in una fattoria è stata magica, stavamo con i nonni che erano messicani».

Garrison e il rapporto con i genitori

Ora mamma Molly è grande, e comincia a parlare del suo funerale. «Lei è pronta io no» e trattiene le lacrime.

Con il papà invece non ha mai avuto un rapporto: «Vivevamo nella stessa casa, ma lui era assente non ha conosciuto nè me nè i miei fratelli».

Il comingout che non è servito

«Non ho dovuto mai dire a mamma la mia omosessualità.

Durante l'università mi sono innamorato di una donna, mi veniva a trovare la mamma spesso e la trattava malissimo, invece tutti i miei fidanzati sono diventati figli per lei. Io sono sereno nella mia sessualità. Non dicono che quelli che nascondo è sbagliato ma non fa per me. Io in questi 40 anni non ho mai avuto problemi di bullismo. Io mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni»

E ora come va l'amore? «Pensavo di aver chiuso con i sentimenti e invece la vita ha tante sorprese sto vivendo un periodo molto felice»