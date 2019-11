Gaia Gozzi, chi è la nuova cantante di Amici: ha già partecipato a X Factor

Gaia Gozzi è una nuova concorrente di Amici di Maria de Filippi. La cantante è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997 e ha un legame molto forte con la madre brasiliana, che le ha insegnato il portoghese. Gaia Gozzi non è certo nuova ai talent show: nel 2016 ha partecipato alla decima edizione di X Factor, nella squadra Under Donne guidta da Fedez. La giovane cantante si classificò seconda, alle spalle dei Soul System, lasciando intravedere un grandissimo potenziale.

"New Dawns" è il nome del brano con cui è uscita da X Factor, mentre il suo primo singolo indipendente si chiama "Fotogramas", cantata in lingua portoghese. Gaia Gozzi inoltre ha cantato con Briga la sigla del cartone animato "Miracoulous: le storie di Ladybug e Chat Noir". Ora per lei si aprono le porte di Amici: una nuova opportunità per sfondare nel mondo della musica.

