Gabriel Garko a Domenica In da Mara Venier: «Gabriele Rossi? Non ci siamo sposati ma è speciale»

Gabriel Garko è il primo ospite di Domenica In. In studio con Mara Venier l'attore confessa di aver provato a vivere la sua vita, non solo privata, ma anche professionale in modo defilato, pur non riuscendoci grazie ai giornali di gossip. Mara sottolinea questo cambiamento nella vita di Gabriel, che lo ha portato a stare 3 anni lontano dalle scene, e chiede a che punto e come abbia deciso di cambiare la sua vita.

Gabriel Garko, nozze con un uomo? Lui chiarisce: «Non mi sono ancora sposato ma...»

«La mia vita precedentemente non era divisa tra la sfera professionale e privata. Quando ho preso consapevolezza che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero, ho deciso di cambiare. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto, il successo l'ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo». Mara sottolinea come lui abbia definito la sua vita, in un periodo, come una "prigione dorata" e Gabriel conferma di aver vissuto anni in cui pensava di essere felice, ma in realtà non lo era.

Gabriel Garko e la vacanza con Gabriele Rossi: dalle voci di matrimonio alle loro storie su Instagram

«Per me è stato determinante un giorno davanti allo specchio», spiega, «mi sono visto bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato, sono andato a Londra da solo per rilassarmi e poi sono tornato, ho proseguito, ma poi l'incidente che c'è stato a Sanremo mi ha fatto riflettere e ho scelto di cambiare».

Poi Mara fa vedere una vecchia intervista a Domenica In in cui Gabriel mostra la fede. L'attore replica di aver ricevuto molte chiamate, confessa di avere quell'anello da 2 anni. Poi confessa: «Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto», ma Mara in diretta lascia intendere che crede che le parole dell'attore non siano la verità. Gabriel chiarisce: «Io voglio che alcune cose restino private, non voglio mostrare tutto a tutti, soprattutto dopo il periodo che ho vissuto». La conduttrice coglie il punto del discorso e spiega: «Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto», e a quel punto l'attore chiarisce: «Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull'aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all'interno delle mura di casa mia».

Gabriel Garko confessa che la sua grande paura è che le sue dichiarazioni vengano fraintese o alterate, così preferisce mantenere la privacy in questa fase della sua vita in base anche alle esperienze passate vissute. Ammette di desiderare un figlio ma chiarisce: «Forse è tardi, ho quasi compiuto 47 anni, ma mai dire mai».

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA