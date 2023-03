Gabriel Garko “senza freni” a Belve, il retroscena del provino del film hot: «Quella richiesta "spinta" di Tinto Brass che mi lasciò interdetto»

Gabriel Garko ospite, stasera in tv, a Belve. L'attore, uno dei sex symbol della tv italiana, siederà dalle 21.20 sullo "scomodo" sgabello di Rai2 per rispondere alle irriverenti domande di Francesca Fagnani. Con non poco imbarazzo gabriel ha raccontato delle sue esperienze sul set, anche quelle più piccanti. Come si acquisisce dalle anticipazioni che circolano in rete, il divo torinese (trapiantato a Zagarolo) si è lasciato andare narrando di episodi imbarazzanti e hot che gli sono accaduti mentre girava dei film.

Gabriel Garko, età, fidanzato, la (finta) storia con Adua Del Vesco e la malattia che gli ha sfigurato il volto: chi è l'attore ospite a Belve

Gabriel Garko, l'episodio imbarazzante sul set

Nonostante l'attore stesso affermi che le scene più ridicole siano quelle di sesso («Sono scomode, antisesso, c'è tanta gente intorno»), torna con la memoria a un film che ha girato con Tinto Brass. Il regista, maestro del cinema erotico italiano, scelse Gabriel per la pellicola Senso 45 proprio per le sue doti fisiche. Così tra risate e evidente imbarazzo l'attore racconta di una scena di sesso. «Una volta è successo che ero nudo, ma avevo il coprisesso che è una specie di calza. C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale – spiega gatko di fronte a una ghignate Fagnani -. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno (nelle zone intime), però, gira e rigira ad un certo punto la reazione c’è stata (l’erezione, ndr). E mi ricordo che Tinto disse: “Stop, portate lo spruzzino”. Io dissi: “Che ca**o è sto spruzzino?” Ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano». Risate sia di Garko che della conduttrice.

Belve, stasera in tv su Rai2 le interviste di Francesca Fagnani: ospiti e anticipazioni di martedì 14 marzo

Il provino (particolare) con Tinto Brass

Ma la Belva Francesca Fagnani incalza sulla considerazione che Tinto Bras aveva dell'attore. «Quando gli hanno chiesto chi fosse l'attore più sessualmente dotato, Tinto Brass ha risposto Gabriel Garko... Addirittura?! Ride pure lei» ha detto la giornalista con gabriel che continua a ridere. Ma è stato proprio il provino con Tinto Bras a essere il «più divertente della sua vita» per Gabriel Garko. «Quando ci incontrammo a Cinecittà stavamo parlando e a un certo punto mi disse "fammi vedere il cul*". Io rimasi interdetto, ma devo fare un film con lui tutto nudo, ci sta... Non ci sta provando. Mi sono girato... E poi mi disse "fammi vedere il resto"... I contenuti erano importanti? Non erano, sono... Ci sono ancora tutti».