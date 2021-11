“Fuori dal coro” e “Dritto e Rovescio”, stop natalizio più lungo per i due talk show

Saranno diversi i programmi Mediaset, e non solo, che durante le vacanze natalizie andranno in pausa: per Fuori dal coro e Dritto e Rovescio, rispettivamente di Mario Giordano e Paolo Del Debbio il periodo di riposo sarà però più lungo. La notizia, anticipata da Tvblog, è quella che i due programmi chiuderanno il sipario su Rete4 rispettivamente il 7 e il 9 dicembre per tornare in onda solo a fine gennaio, precisamente il 25 e il 27. Al contrario, altri talk show di Rete4 non andranno in pausa, o ne avranno una più breve, come nel caso di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi e di Quarta Repubblica che vede al timone Porro, che invece partirà il 10 gennaio.

Sui social sono convinti che a dettare questo stop anticipato siano state le linee editoriali dei due giornalisti che spesso avrebbero dato voce a teorie e voci no-vax. Qualche mese fa, Mario Giordano rilasciò anche delle dichiarazioni che sembravano anticipare la chiusura del suo talk: «Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande» aveva detto e ora la sospensione prolungata coinciderà con il periodo in cui andrà in vigore il Super Green Pass.

Stop ridotti invece per gli altri titoli della rete: “Quarta Repubblica” saluterà i telespettatori il 6 dicembre ma il 10 gennaio farà già ritorno; discorso simile per “Controcorrente” con Veronica Gentili che terminerà il 19 dicembre per riprendere il 9 gennaio e per finire “Quarto Grado” in onda il 17 dicembre e poi dal 7 gennaio. C’è da tener conto anche della concorrenza: “PiazzaPulita” infatti su La7 dopo l’ultima puntata del 16 dicembre farà ritorno in video giovedì 13 gennaio. Discorso identico anche per “DiMartedì” su La7 e “Carta Bianca“ su Rai3.