Friends, il revival non ci sarà. La creatrice Marta Kauffman: «Amici come la famiglia? Roba del passato»

Nessun revival per Friends, sitcom cult degli anni 90-2000. In un momento in cui remake e revival di ciò che fece sognare i trentenni di oggi un sequel della popolare serie sulle vicende di Ross, Monica, Rachel, Chandler, Phoebe e Joey non si sarà.

Marta Kauffman, la creatrice della sitcom, è stata categorica. «La serie racconta di un periodo della vita in cui gli amici sono la tua famiglia. E quel periodo è passato», ha detto a Rolling Stone. Niente più caffè al Central Perk e pranzi del Ringraziamento nell'appartamento dove ognuno di noi ha l'impressione di avere un po' vissuto. «Una reunion potrebbe solo deludere», ha pontificato la Kauffman. «Dovremmo rimettere insieme questi sei attori, ma il cuore vero dello show non ci sarebbe più».



Eppure, un revival al momento sarebbe molto popolare visto il redivivo successo della serie che, sbarcata su Netflix, è stata (ri?) vista anche da chi all'epoca era troppo giovane per afefzionarsi a pieno. Tutte le cose belle finiscono: anche l'amicizia. E Friends con lei.



