Freddie Mercury, la malattia, i fidanzati e la morte: a chi è andata l'eredità del frontman dei Queen? Stasera in tv Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, frontman dei Queen, ha caratterizzato due decenni di musica rock, incidendo brani come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e We Are The Champions. Stasera in tv su Rai 1 va in onda Bohemian Rhapsody, film del 2018 diretto da Bryan Singer. La pellicola ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock, dai successi alla crisi, parallela a quella vissuta da Freddie, per poi concentrarsi sulla storica reunion per il Live Aid del luglio 1985. Una leggenda della musica morta a soli 45 anni, ma chi era Freddy Mercury?

Freddy Mercury, chi era

Freddie Mercury, all'anagrafe Farrokh Bulsara, è nato il 5 settembre 1946 a Stone Town, capitale di Zanzibar, da genitori di etnia parsi originari del Gujarat (il padre era un diplomatico indiano). Fino a 13 anni crebbe in India, a Bombay. Il preside della sua scuola St. Peter’s School di Panchgani dove studiava scrisse una lettera ai genitori per evidenziare le doti musicali del figlio. Il piccolo tornò a Zanzibar nel 1964. E quindi arrivò in Inghilterra, precisamente a Feltham, nel 1966, si trasferì con la famiglia a causa della rivoluzione che portò alla nascita dello Stato della Tanzania.

Le prime esperienze musicali

Freddie Mercury frequentò la scuola d’arte di Ealing, nel Middlesex, dove conobbe Tim Staffel, compagno di corso e cantante e bassista degli Smile, band che aveva al suo interno anche il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. Il suo primo gruppo fu gli Ibex, e già dalla prima esibizione dal vivo Mercury mostrò il suo carisma. Quindi si unì ai Sour Milk Sea. Il progetto andò talmente bene che propose a May e Taylor di formare una nuova band insieme.

La nascita dei Queen

Così nel 1970 nacquero i Queen. Fu proprio Freddie a scegliere il nome del gruppo: «Queen è un nome corto semplice e facile da ricordare e poi esprime quello che vogliamo essere: maestosi e regali. Il glamour è parte di noi e vogliamo essere dandy». Poco dopo, ai tre fondatori si aggiunge il bassista John Deacon. Il gruppo comincia a suonare nel circuito universitario e dei club di Londra, attirando rapidamente l’attenzione degli addetti ai lavori. Nel 1974 il primo album ononimo, il secondo Queen II nel 1974. La via del successo era stata intrapresa. Con A Night at the Opera nel 1975 grazie a Bohemian Rhapsody ci fu' la consacrazione della band.

Il cambio look

Gli anni successivi furono un continuo di successi internazionali. Mercury si avvicinò sempre di più al glam rock e alle sue ispirazioni e atmosfere eccentriche Nel corso degli Anni 80, Freddie Mercury intraprende anche un breve percorso solista, incidendo gli album Mr. Bad Guy e Barcelona, quest’ultimo in collaborazione con Montserrat Caballé. Il cambio di look nel 1980, quando Mercury tagliò i capelli e si fece crescere i baffi in stile “Castro Clone” lanciato a San Francisco dalla comunità omosessuale.

La "scoperta" dell'omosessualità

Durante la sua vita, Freddie Mercury ha amato sia donne che uomini. Proveniente da una famiglia molto tradizionalista, inizia ad avere consapevolezza del proprio orientamento sessuale negli Anni 70, quando comunica alla fidanzata la propria bisessualità. Con Mary Austin, ci ha convissuto per sette anni. Dopo la fine della loro storia, i due sono rimasti profondamente legati: non solo Mercury le ha dedicato varie canzoni, tra cui Love of My Life, ma le ha anche lasciato in eredità metà del patrimonio nonché la Garden Lodge, la sua casa londinese.

I suoi fidanzati

A partire dalla metà degli Anni 70, Freddie Mercury ha avuto relazioni soprattutto con uomini, come l'amministratore di una casa discografica David Minns e Joe Fanelli, diventato poi suo chef privato. L’uomo della sua vita è stato però il parrucchiere Jim Hutton: compagno di Freddie Mercury dal 1984, visse con lui nella Garden Lodge e, risultato anch’egli sieropositivo nel 1990, è morto poi di cancro nel 2010.

La malattia

Freddie Mercury ha iniziato ad avere problemi di salute nel 1986, ma la positività all’Hiv gli è stata riscontrata solo l’anno successivo. Poco dopo, gli è stato anche diagnosticato l’Aids. Quando nel 1989 sono diventati evidenti i primi segni della malattia (su tutti il sarcoma di Kaposi), Mercury ha comunicato la verità agli amici più intimi e poi agli altri membri dei Queen. Negli ultimi giorni si rifugiò a Londra, circondato dai suoi cari, mentre le sue condizioni peggioravano inevitabilmente nonostante le cure sperimentali cui veniva sottoposto. Cominciò a perdere la vista, non riusciva più ad alzarsi dal letto, non prendeva più farmaci se non antidolorifici.

Il comunicato stampa: «Sono positivo all'AIDS»

Il 22 novembre del 1991 convocò il manager dei Queen, Jim Beach, per redigere un comunicato: «In seguito alle disparate congetture diffuse dalla stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono risultato sieropositivo e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere privata questa informazione fino a oggi per proteggere la privacy di quanti mi circondano. Comunque è giunto il momento di far conoscere la verità ai miei amici e ai miei fan e spero che si uniranno a me, ai miei dottori e a quelli di tutto il mondo nella lotta contro questa terribile malattia». La morte alle 18:48 del 24 novembre del 1991. Al suo fianco Jim Hutton.

I funerali

I funerali privati, con sole 35 persone tra cui i Queen e i cantanti Elton John e David Bowie, al Kensal Green Cemetery con due sacerdoti zoroastriani. Il feretro venne accompagnato nella cappella al suono di alcune canzoni di Aretha Franklin. Il suo corpo venne cremato e affidato a Mary Austin. L’ultimo album di inediti con i Queen Innuendo uscì postumo, nel 1991, come da sua precisa ed espressa volontà. In suo onore venne organizzato il Freddy Mercury Tribute Concert al quale parteciparono numerose star internazionali.

Le ultimi apparizioni

L’ultima canzone registrata da Freddie Mercury con i Queen è stata Mother Love, tra il 13 e il 16 maggio 199, mentre l’ultima apparizione pubblica risale al videoclip della canzone These Are the Days of Our Lives, girato il 30 maggio ma trasmesso solo dopo la sua morte. I Queen non si sono sciolti a seguito della scomparsa del frontman: utilizzando alcune tracce vocali incise da Freddie Mercury nei mesi precedenti la morte, nel 1995 hanno infatti pubblicato l’album Made in Heaven. Dopo il ritiro di Deacon nel 1997, May e Taylor hanno continuato a suonare insieme.

L'eredità

Jim Hutton e Freddie Mercury avevano una fede nuziale ma non erano sposati. La coppia ha sempre cercato di tutelare la loro vita privata e la loro privacy, non parlando mai con la stampa della loro relazione. Freddie Mercury lasciò a Jim Hutton la somma di 500.000 sterline e un terreno a Rutland Terrace, a Carlow, dove Hutton era amato e aveva costruito una casa. La maggior parte dell'eredità di Freddie Mercury è invece andata a Mary Austin, la sua ex fidanzata storica oltre alla Garden Lodge, la sua casa londinese.