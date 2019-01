Frank Matano, l'imitazione di Barbieri "migliora" Masterchef Video

Ultimo aggiornamento: 11:04

Dal salotto di casaalla cucina di. L'imitazione diè tutta fatta in casa... Sky. Il giudice di Italian's got talent, grande amante degli scherzi telefonici, si cimenta infatti nel doppiaggio "estremo" del suo collega di Masterchef. Da giudice a giudice, passando per un'abbuffata epocale. Ad accompagnare i rumori di sottofondo il commento dell'ex iena: «Ho migliorato Masterchef». Su Instagram migliaia di visualizzazioni e tanti commenti divertiti dei follower. Chissà cosa ne pensa il maestro Barbieri...