Ciccio Ingrassia: chi sono Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia i figli del duo comico "Franco e Ciccio"

Reunion per Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia, figli del duo comico "Franco e Ciccio" in occasione del centenario della nascita di Ciccio Ingrassia. Tutta Italia oggi celebrerà la nascita di Ciccio Ingrassia, il grande attore palermitano che insieme a Franco Franchi ha formato una delle più brillanti e amate coppie di comici italiani. Nel capoluogo siculo è stato dedicato un murale al celebre attore, in via San Gregorio, dove sorge la casa natia dell'artista, realizzato dell’Associazione CalaPanama che darà vita ad un’estemporanea di pittura.

Figli Franco e Ciccio: chi sono Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia

Massimo Benenato: Nato a Palermo il 10 maggio del 1965. Massimo ha scelto di non seguire le orme del padre ma di seguire la sua grande vocazione per la scrittura. Prima di incanalare le sue energie in questo lavoro, il figlio di Franco Franchi si è prima cimentato nella musica, nella pittura e persino nella scultura. Fino a oggi ha scritto quattro romanzi, i più famosi sono “Ali d’angelo” e “Sotto le stelle di Roma” l'ultima della sue opere. Massimo non risulta sposato e non ha figli.

Afferma comunque di amare il genere comico e divertente, che ha influenzato la sua scrittura anche se all’interno dei suoi libri ci sono degli spunti interessanti che invitano a riflettere. In una recente intervista gli è stato chiesto: «Hai pensato di scrivere un libro su tuo padre?» ha risposto «Lo sto scrivendo proprio adesso. In questo libro mio padre parlerà in prima persona e racconterà gli ultimi tre mesi della sua vita. Lo sto scrivendo così perché mi piace l’idea che la gente lo conosca anche come uomo».

Giampiero Ingrassia: È figlio di Ciccio Ingrassia, grazie al padre si è infatti approcciato al mondo dello spettacolo. Nato a Roma il 18 novembre 1961, è stato sposato con Barbara Cosentino fino al 2013, quando la donna è deceduta a seguito di un tragico infarto. I due hanno avuto una figlia, Rebecca, che oggi ha 28 anni.

L'incontro con il mondo dello spettacolo, in particolare del teatro inizia nel 1983 presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti. Ha dedicato tutta la sua carriera al teatro, con lavori di Neil Simon, Andrew Lloyd Webber, Alan Menken, Angelo Longoni, Duccio Camerini, Giancarlo Lucariello, Murray Schisgal, Dino Scuderi, Nora Ephron, Edoardo Erba, Marvin Hamlisch e moltissimi altri.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale come: Gigi Proietti, Anthony Hopkins, Sergio Fantoni, Mattia Sbragia, Daniele Formica, Tosca, Saverio Marconi, Luca Zingaretti, Lorella Cuccarini, Giuseppe Cederna, Marina Massironi, Flavio Insinna, Nicola Piovani e Giorgio Albertazzi. Il 19 febbraio 2013 sua moglie Barbara Cosentino è morta a 48 anni in seguito a un malore mentre stava sciando a Roccaraso con la figlia. L'attore quel giorno era impegnato a Napoli per la versione italiana di un musical ispirato al film Frankenstein Junior di Mel Brooks.

