Franceska Pepe e Matilde Brandi a Domenica Live, scatta la pace in diretta: «Nessuna rissa»

Dopo gli scontri nella casa del GF VIP per Franceska Pepe è tempo di un confronto definitivo con Matilde Brandi a Domenica Live, nel salotto di Barbara D'Urso, dove la Pepe si è presentata accompagnata dalla madre Eleonora.

Infermiera del pronto soccorso Eleonora ha raccontato un lato inedito della modella e influencer, e del suo volontariato in giro per il mondo: «Dei tre figli è sempre stata la più ribelle, anche a tredici anni quando è andata a Milano per vedere i Tokyo Hotel da sola e senza permesso. Me la sono ritrovata in tv che salutava in prima fila, per fortuna è tornata il giorno dopo. Aveva viaggiato nel bagno del treno perché non aveva i soldi del biglietto».

L'atmosfera si scalda quando la D'Urso le chiede un commento sulla storia con Sgarbi: «Sgarbi come genero mi sembra un po' eccessivo, per la differenza d'età» a cui fa eco la Pepe: «L'ho conosciuto a un evento dopo Festival, si è creata questa storia fra di noi, ma non c'è stato neanche un bacio, non ho problemi a dirlo, sono aperta di mentalità, ma quella volta non c'è stato. Vittorio lo stimo moltissimo come uomo, ci terrei a un chiarimento, civile, perché mi sembra il caso».

Arriva poi il turno di Matilde Brandi, per un confronto dopo una presunta rissa sfiorata nel dietro le quinte del GFVIP. La Brandi doveva essere in studio, ma avendo qualche linea di febbre ha effettuato un collegamento video da casa: «Voglio assolutamente fare pace con te Francesca, anche perché nella casa ti ho sempre difesa, quindi non so chi abbia riferito queste cose, perché non abbiamo mai rischiato una rissa». «Mi spiace aver avuto questo scontro con te e concordo, mai nella vita una rissa. C'è stato un diverbio verbale perché mi sono scaldata, ma non picchierei mai nessuno» la risposta della Pepe.

Pace fatta in diretta, con tanto di nuova espressione tipica della Pepe regalata ai meme del web.

