Francesco Monte imita John Legend a Tale e Quale, la giuria: «Devi fare il cantante». Polemica su Twitter: «Raccomandato»

Francesco Monte imita John Legend a T ale e Quale , la giuria: «Devi fare il cantante». Polemica su Twitter: «Raccomandato». Ieri sera, in occasione della finale del talent condotto da Carlo Conti, l'ex gieffino si è esibito in un'intensa versione di All of me, aggiudicandosi la puntata e arrivando terzo al torneo dei campioni.

Tale e Quale Show, imbarazzo in diretta. Carlo Conti gela Giorgio Panariello: «Dov'eri finora?»



La giuria ha apprezzato particolarmente la sua interpretazione. Loretta Goggi ha commentato: «Ormai non mi stupisci più, sei bravo». Giorgio Panariello si è spinto oltre: «Devi fare il cantante». Chiosa Sergio Castellitto, ospite della serata: «Sei stato all'altezza del cognome, Legend».

Ma su Twitter scoppia la polemica. «Devi fare il cantante? Ma stiamo scherzando? E a Lidia Schillaci cercano il pelo nell'uovo», scrivono alcuni follower. E ancora: «Scelgono canzone adatte a lui apposta, raccomandato». «Era fuori tempo». Ma c'è anche chi lo difende: «Stasera è stato bravo». Risponderà Francesco Monte ai commenti al vetriolo? Staremo a vedere.

