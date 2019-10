Francesco Facchinetti da Caterina Balivo: «A 10 anni scappavo di casa. Ho vissuto senza gas e luce...»

Francesco Facchinetti si è raccontato a Vieni da me di Caterina Balivo, su Rai1, e ha parlato anche della sua «infanzia un po' difficile».

Ecco la testimonianza di Francesco Facchinetti : «Quando i miei genitori si sono separati è diventato tutto più difficile. I bambini non dovrebbero stare in mezzo a queste dinamiche. A 10 anni scappavo di casa. Andavo dai barboni del mio paese e stavo con loro. Anche a loro piaceva stare con me».

E conclude: «Per un periodo mia madre mi ha fatto vivere come un hippie in una comune, senza gas e luce. Per questa ragione a 18 anni ho iniziato a volere sempre più cose. Adesso invece l'unica cosa importante sono i miei 4 figli».

