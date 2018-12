Temptation Island, Francesco Chiofalo: «Ho un tumore al cervello grande come una pallina da biliardo»

«Sto male, sono gravemente malato. Ho un tumore al cervello grande come una pallina da biliardo». È l'annuncio choc che ha dato nelle sue stories di Instagram Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. Dai fan è conosciuto con il soprannome di Lenticchio, ha 29 anni ed è nato a Roma. «Il tumore ha un diametro di 5 centimetri, dovrà sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore».

Chi è Francesco Chiofalo, il «Lenticchio» di Temptation Island malato di tumore al cervello

Lo ha scoperto in seguito a un piccolo incidente stradale. «Sono andato al pronto soccorso per farmi refertare, avevo un labro gonfio e avevo preso una botta in testa, niente di grave». Poi il medico lo chiama e arriva la notizia che non avrebbe mai voluto ascoltare. «Nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? Non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando, non sapevo niente. Fanno ulteriori esami, risonanza magnetica e quant'altro e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di 5 centimetri, enorme, grosso come una ca**o di palla da biliardo».

Dopo l'epifania dovrà andare sotto i ferri. Francesco è terrorizzato. «Dopo le feste dovrò sottopormi a un'operazione. I dottori mi hanno detto che durerà 18 ore. Dopo le 10 ore è considerato un intervento pericoloso, ha l'80% di rischi di cecità, paralisi, demenza. La dovrò fare intorno al 7 o al 10 di gennaio. È inutile dire che sono incazzato, col mondo. Perché proprio io. Questa volta sono fottuto, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa non ho un'alternativa».

«Su Youtube ho visto come si fa questa operazione - spiega ai suoi follower - usano una specie di frullino per umani per tagliarti il cranio. Per Natale mi piacerebbe che venga qualcuno che mi dica che è tutto uno scherzo del ca**o, ma questo non succederà mai. Non so se nei prossimi giorni farò altre storie qui su Instagram. Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima».



